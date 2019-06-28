В Донецке прогремел мощный смертельный взрыв: опубликованы фото и видео

В ночь на пятницу, 28 июня, в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв в многоэтажке, в результате которого погиб мужчина.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer со ссылкой на ресурсы боевиков.

Так, инцидент произошел на пр. Ленинском, по предварительным данным, взорвался газ.

Отмечается, что в результате взрыва и пожара квартира уничтожена полностью. В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента.

#Донецк, пр. Ленинский 37а, ночью 27-28/06/19 взрыв в квартире (предположительно, газ), погиб мужчина: "На видосе шутки из-за паники" pic.twitter.com/EDjelXfAMf — Necro Mancer (@666_mancer) 28 июня 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото мощного взрыва в Туркестанской области Казахстана на территории воинской части, сделанные с помощью спутника.

Между тем, в ночь на вторник, 25 июня, в Харькове прогремел мощный взрыв у супермаркета.

В ночь на 16 июня на перекрестке улиц Тургеньевской и Бульварно-Кудрявской в Киеве прогремел сильный взрыв, который уничтожил гаражные здания.