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​Смотрели сотни глаз: в сети раскрыли страшную правду о месте убийства 9-летнего Захара

понедельник, 01 июля 2019, 05:38
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Во время убийства 9-летнего Захара Черевко на место преступления (озеро Вирлица, Киев) из своих окон могли смотреть сотни людей, и даже не подозревать, что там происходит.

Об этом написал в Facebook журналист Игорь Ляшенко.

"Видите на фото заросли на берегу озера? Там на этой неделе убили девятилетнего мальчика. Это совсем недалеко от моего дома. На место, где убийство произошло, можно посмотреть из тысяч окон. Сотни глаз, скорее всего, и смотрели в момент убийства в ту сторону этим жарким июньским вечером. Да и я выходил на балкон, смотрел на это место. И ничего не видел странного, а тем более страшного. И никто из тысяч смотрящих тоже ничего не заподозрил", - написал журналист.

По его словам, никто не заметил жестокого убийства ребенка, потому что местность, где и происходило преступление, сильно заброшена, поросшая травой в человеческий рост.

"Место, куда смотрит тысячи окон, как будто специально приспособлено для убийств, насилия и сокрытия трупов. Это трава выше человеческого роста, плотные кусты, ветвистые деревья на берегу озера Вырлица. Непроглядные заросли в нескольких десятках метров от оживленной трассы, станций метро. Место это неухоженное, запущенное. Там средь бела дня может произойти, что угодно, никто и не заметит", - написал Ляшенко.

Журналист считает, что трагедии бы не произошло, если бы рядом с огромным жилым массивом (Позняки, Осокорки, Харьковский) не было такого укромного и крайне удобного места для преступления.

Как сообщал"Апостроф", подозреваемый в убийстве 9-летнего Захара Черевко в Киеве заранее готовился к преступлению - злоумышленник нанес ребенку 30 ножевых ранений, бил молотком по затылку.

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