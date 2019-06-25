Убийца готовился: всплыли жуткие подробности расправы над 9-летним мальчиком в Киеве

Подозреваемый в убийстве 9-летнего Захара Черевко в Киеве заранее готовился к преступлению - злоумышленник нанес ребенку 30 ножевых ранений, бил молотком по затылку.

Об этом сообщает "КП в Украине" со ссылкой на комментарий столичной полиции.

По данным следствия, мужчина убил мальчика из-за желания отомстить.

Отмечается, что в последнее время Захар жил с бабушкой - его мама ушла к мужчине, который жил в одной квартире с 30-летним братом. Соседи утверждают, что все трое принимали наркотики и не только.

Тем не менее, мать подарила ребенку компьютер, который 30-летний брат сожителя то ли считал своим, то ли сам претендовал на подарок. Именно из-за него возник скандал, в результате которого мужчина решил поквитаться за "обиду" с мальчиком.

В день убийства злоумышленник пошел к дому Захара, который как раз хотел провести опрос на улице.

"Ребенок пошел со взрослым потому, что знал его и не опасался. Родственник отчима позвал малыша купаться. Орудия убийства он приготовил заранее... " - заявили в полиции.

Уточняется, что обвиняемый в убийстве в детстве якобы лечился от шизофрении, из-за чего его могут признать невменяемым.

Как сообщал "Апостроф", суд принял решение по подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве - мужчине объявлено подозрение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка).

Во время визита полицейских к подозреваемому в убийстве 9-летнего Захара Черевко он сильно нервничал и вел себя подозрительно.