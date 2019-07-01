​Украинские туристы попали в ЧП в аэропорту в Италии: фото и подробности

30 июня украинские туристы застряли в аэропорту итальянской Катании - рейс PQ672 компании SkyUp, который должен был вылететь в Киев в 18:40, переносили около 6 раз.

Об этом сообщил пассажир рейса Андрей Деревянко, передает "Украинская правда".

"Мы не имеем никакой поддержки от авиаперевозчика. В колл-центр невозможно позвонить, просто никто не отвечает. Локальная хендлинговая компания получила разрешение только выдать сэндвичи. На мой вопрос об отеле я получил ответ, что они не имеют такого разрешения от авиакомпании", - рассказал он.

Пассажир также отметил, что на табло запланированных на ближайшее время рейсов рейса на Киев нет.

Позже он рассказал, что появился вариант размещения в отеле, но, по его словам, половина пассажиров не доверяет авиакомпании - они считают, что их оставят на произвол судьбы и не хотят покидать аэропорт.

"Теперь ждем представителя авиакомпании, который должен решить, как действовать в этой ситуации. Напомню, прошло уже 7:00 с момента запланированного вылета", - подчеркнул он.

Впоследствии, часть пассажиров согласилась ехать в отель, а часть - осталась в аэропорту. Позже пассажиры получили сообщение от авиакомпании, рейс планируется на 7:20 по местному времени.

Как сообщал "Апостроф", в Барселоне около 170 пассажиров рейса Барселона - Харьков (номерSPQ 748, принадлежащий украинской авиакомпании SkyUp) попали в "адское" ЧП в аэропорту.