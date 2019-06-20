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Украинские туристы попали в "адское" ЧП в аэропорту Барселоны: подробности, фото и видео

четверг, 20 июня 2019, 17:35
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В Барселоне около 170 пассажиров рейса Барселона - Харьков (номер SPQ 748, принадлежит украинской авиакомпании SkyUp) вторые сутки остаются "на сумках" в аэропорту.

Как рассказал "Апострофу" один из пассажиров, рейс должен был отправиться в Украину в 22:00 19 июня, а в аэропорт они прибыли в 16:00. Однако по состоянию на 17:00 20 июня люди так и не знают, когда им подадут самолет.

Среди пассажиров есть люди, которые обращались за медицинской помощью, а также немало детей.

"Есть люди, которые зависят от медикаментов, а медикаменты находились в багаже, который был сдан. Его не выдавали до 16:00 сегодняшнего дня, люди сами ходили по аптекам. Сегодня одной женщине выдали лекарства, я ей еле выбил", - рассказал пассажир Вадим.

Есть среди пассажиров и иностранцы. Собеседник "Апострофа" рассказал, что рейсом в Украину летит журналист из Парижа.

Собеседник отмечает, что им постоянно предоставляют лишь некоторые детали, а о самой причине задержки рейса не говорят. Люди связывают это с тем, что недавно суд приостановил лицензию SkyUp. В свою очередь работники аэропорта заверяют, что у самолета есть технические неисправности, но за сутки их не удосужились устранить.

Ночевать пассажиров рейса отправили в ближайшую гостиницу, хотя разместили их на ночлег лишь в 4:00. Более того, уже в 11:00 людей попросили вернуться в аэропорт.

В то же время сотрудники аэропорта предлагают людям приобрести новые билеты за свой счет. Стоимость каждого из них - 11 тысяч гривен. Есть те, кто не выдержал напряжения и купил новый билет.

"Просим о помощи! Нет никакой информации, нас просто бросили здесь. Нужна огласка", - говорят ожидающие из толпы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцам готовит новый курортный сезон/

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