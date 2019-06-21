Серьезное ЧП с украинцами в Испании: последние скандальные подробности и видео

Около 180 пассажиров рейса Барселона - Харьков, которые с 19 июня ожидают вылета в Украину, провели еще одну ночь в отелях испанского города.

Как сообщил в комментарии "Апострофу" один из пассажиров, вечером 20 июня людям вновь сказали, что рейс переносится. При этом каждому из них выдали талон на питание на сумму 25 евро и разместили в 4-звездочном отеле.

По состоянию на 7:23 известно, что людей вывезли в аэропорт. Собеседник "Апострофа" уточнил, что их разбудили в 4:00 утра. Вылет ожидается в 10:45 по киевскому времени.

"Нас везут на четырех автобусах, один из которых сломался в пути. Люди просто в панике", - рассказал пассажир Вадим.

В то же время в сети пишут, что в Харьков рейс должен прибыть 21 июля в 14:25, но позже появилась информация, что самолет доставит пассажиров в Украину в 16:40.

В свою очередь компания-владелец самолета SkyUp уточняет, что самолет не смог вылететь по техническим причинам. Там также обвинили СМИ в спекуляциях на теме данного инцидента и принесли свои извинения пассажирам.

Как сообщал "Апостроф", вечером 18 июня в аэропорту "Борисполь" пассажиры рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F.