На яхте патриарха Кирилла заметили "монашку" в купальнике: фото и реакция РПЦ

На борту яхты "Паллада", которая находится на балансе Московской патриархии, неожиданно заметили девушку в купальнике.

По словам пользователя, который опубликовал кадры в Twitter, фотографии судна сделаны 23 июня.

В Московском патриархате уже заявили, что ничего не знают о фотографиях и о том, кто может пользоваться яхтой.

Как известно, судно передали Московской патриархии в 2005 году. Ее владельцем являлась компания "Лукойл".

По предварительным данным, стоимость яхты оценивается в 4 миллиона долларов.

В 2011 году в пресс-службе патриарха сделали заявление, что яхта находится на балансе Московской патриархии, но при этом отказались разглашать стоимость обслуживания.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Киевский патриархат принял решение о создании собственного синода, в который будут включены пять епископов.