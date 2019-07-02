Под Киевом внезапно обнаружили могилу Путина: фото

В Яготыне Киевской области была обнаружена очередная могила президента России Владимира Путина, на этот раз с подписью "Владимиру Владимировичу, от счастливых украинцев".

Фотографию надгробия российского президента опубликовал пользователь Facebook Александр Харченко.

"Ну вот умеют в родном Яготине качественно сделать", - подписал автор фото.

Под фотографией пользователи поделились своими соображениями о том, как должен на самом деле выглядеть надгробный камень президента страны агрессора, а также оценили чувство юмора авторов арт-объекта.

Как сообщал "Апостроф", в начале июня в российском Воронеже в очередной раз "умер" и был похоронен президент РФ Владимир Путин, его импровизированную могилу и надгробие удалось сфотографировать жителям города. Сам Путин подписан на надгробии как "сказочный вор и лжец", причины "смерти" не указаны, указывается лишь, что президент РФ – "политический труп".