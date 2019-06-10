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Путин в правильном ракурсе: сеть взорвало необычное фото

понедельник, 10 июня 2019, 00:18
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На экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге, президента России Владимира Путина сняли на фото в необычном ракурсе.

Снимок опубликовал на своей странице в Instagram фотограф Александр Петросян.

"12 лет подряд снимаю форум тот… Все жду, что экономика взлетит и расцветет", – добавил к фото ироническую подпись автор.

Среди пользователей снимок вызвал настоящий фурор. По состоянию на 23:59 9 июня фото набрало уже 7642 лайка и 349 комментариев.

"Это фото должно стать символом всех лет правления данной личности, это шедеврально, это как карикатура, я просто в сказочном шоке от такой актуальности!", "Лучшее фото форума", "А это можно лайкать?", "Сказочный в правильном ракурсе", – пишут в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в российском Воронеже в очередной раз "умер" и был похоронен президент РФ Владимир Путин, его импровизированную могилу и надгробие удалось сфотографировать жителям города.

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