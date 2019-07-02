Терпеть осталось недолго: стало известно, когда в Украине спадет жара

3 июля в Украине будет солнечным и с комфортным температурным режимом, но уже через день в Украине ожидается похолодание.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 3 июля столбики термометров будут показывать +23+28 градусов, а в западных регионах +21+26 градусов.

Жара будет держаться в южных областях, а также на Донбассе.

"Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсюду, разве в Карпатах местами возможны местные дожди", - пишет она.

Диденко отметила, что 3 июля в Киеве будет сухо и солнечно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 3 июля в Украине ожидается резкое ухудшение погоды, по стране пройдут грозовые дожди, а также ожидаются шквалы.