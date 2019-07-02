В Украину идут сильные ливни с градом: где приготовиться к непогоде

3 июля в Украине ожидается резкое ухудшение погоды, по стране пройдут грозовые дожди, а также ожидаются шквалы.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, также вероятен град.

"Грозы, шквалы 15-20 м/с вероятны в западных, северных и центральных областях местами 25-30 м/с, град, сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). 2-5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили синоптики.

Напомним, что в Укргидрометцентре рассказали о том, какой погоды украинцам ожидать от июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 июля погода в Украине будет жаркой, местами ожидается до +38 градусов тепла, однако при этом в большинстве областей также прогнозируют дожди, грозы и шквалы ветра.