Поражения Зеленского в мире: к чему приведет молчание президента

На прошлой неделе произошли события, свидетельствующие о тревожных тенденциях в отношениях между Украиной и Западом. В частности, в ПАСЕ было принято решение о безоговорочном возвращении делегации РФ. Это стало настоящим внешнеполитическим поражением нашей страны. Кроме того, 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, что у него нет никакой коммуникации с МИД. Он собрал экстренный брифинг и объявил, что МИД без его ведома ответил на ноту России, в которой содержались неприемлемые для украинской стороны условия освобождения моряков. На эти условия МИД ответил отказом, что вызвало раздражение со стороны Зеленского. "Апостроф" узнавал у экспертов, к каким последствиям могут привести непонятные действия главы государства на внешнеполитическом фронте.

Украина потерпела два геополитических поражения

В своей ноте Кремль требовал от Киева провести суд над украинскими моряками по российскому законодательству. Это было необходимым условием для их освобождения,. Но одновременно это же означало признать моряков не военнопленными, а преступниками, которые незаконно пересекли границу России, а Крым - российской территорией

Нота от Москвы – это следствие договоренностей между РФ, Германией и Францией, считает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Зеленского ознакомили с планом действий во время его визита в Европу. В Париже и Берлине рассчитывали, что Зеленский не до конца понимает политические и юридические последствия авантюры, на которую он согласился.

В ситуации с нотой и возвращением России в ПАСЕ Украина потерпела сразу два геополитических поражения - первая - это потеря субъектности - "ничего об Украине без Украины", которой добился в свое время Петр Порошенко и не смог отстоять Зеленский. Вторая - это то, что Европа возвращается к business as usual с Россией, намереваясь выстраивать отношения с Кремлем, исходя исключительно из собственных нужд.

С точки зрения Европы, это была проверка наших внешнеполитических позиций. Если бы мы угодили в расставленную ловушку, Германия и Франция просто развели бы руками, и оставили бы Киев решать вопрос Крыма один на один с Россией, считает эксперт.

Неизвестно, знал Зеленский заранее, какие условия выставит Россия. Но когда он вышел на брифинг к прессе, он уже был в слабой позиции, даже не попав в расставленную ловушку. "То, что Зеленский не получал ноту от России, не читал ее, – это откровенно говоря, свидетельствует, что президент не способен поддерживать хоть какие-то контакты с Министерством иностранных дел. Поэтому глава МИД просто не мог знать, что творится в голове у Зеленского", - говорит Семиволос.

Сильных мира сего не интересует селфи с Зеленским

"Зеленский молчит из-за нехватки опыта, нехватки собственного видения, недостатка знаний и амбиций, как политика. Очевидно, что он был не готов ", - считает украинский дипломат Василий Филипчук.

По его мнению, нынешний президент мог бы быстро научиться всему сам или набрать команду, которая бы ему подходила. Вместо этого он решил оставить команду Петра Порошенко (глава МИД Павел Климкин подавал в отставку, но Верховная Рада отказала ему в этом).

Но в этой команде именно Порошенко взял на себя много обязанностей во внешней политике. Поэтому иногда говорят, что Павел Климкин и МИД выглядели слабее на фоне бывшего президента. Теперь же Зеленский сдал все основные дела в руки внешнеполитического ведомства, довольствуясь протокольными процедурами.

"Селфи с Зеленским-президентом интересно украинским студенткам, а не лидерам ведущих стран мира. Зеленский должен был сразу после выборов объявить "Мирный план Зеленского" – системное видение, на основе которого будет строиться диалог с американцами и россиянами. Этот план должен включать переформатирование НАТО, чтобы оно несло большую угрозу для России. На уровне двусторонних отношений Москве нужно предложить такую сделку, которая будет выгодна и для нее тоже – иначе Кремль просто не примет предложение. Но встречи с лидерами ЕС показали, что Зеленский не способен ничего предложить", - говорит Филипчук.

После избрания Зеленского президентом, Украину отодвинули на задний план. Европа принимает те альтернативы, которые предлагает Кремль - "Северный поток-2", Иран, Северную Корею, Венесуэлу. Возвращение России в ПАСЕ является крупнейшим дипломатическим поражением Киева за последние несколько лет.

Что следует говорить Зеленскому в мире

Но рано или поздно нынешнему президенту Украины придется идти на прямые контакты с Владимиром Путиным.

"Путин вряд ли будет воспринимать всерьез любого украинского президента, если это будет не Юрий Бойко или Виктор Медведчук", - отметил в разговоре с "Апострофом" немецкий политолог Андреас Умланд.

"Самоизоляция Зеленскому не поможет, - комментирует политолог Михаил Басараб. - Президент должен просто называть вещи своими именами. И заявить, что Украина не пойдет на политические компромиссы, чтобы оставить свои территории или их часть".

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко советует во время прямых контактов выяснять, какие у России интересы, чего она хочет, на каких условиях она готова вывести войска из Донбасса. Потом обсуждать план с обществом. А потом пытаться выторговать у ЕС и США как можно больше преимуществ за его выполнение. Он добавляет, что Путина нынешняя ситуация, скорее всего устраивает.

Анонимный источник в дипломатических кругах рассказал "Апострофу", что для россиян неприемлем стиль общения Зеленского. Для них было шоком видеть, как Зеленский хамит президенту Порошенко. Такое поведение по отношению к Путину - это просто самоубийство в представлении россиян.

Поскольку Россия не дает согласия на изменение формата переговоров, большим прогрессом было бы ввести миротворческую миссию ООН на Донбассе и установить на оккупированных территориях временную международную администрацию, добавляет немецкий политолог Андреас Умланд.

Переформатирование правительства "под Зеленского" – в чем угроза

Эксперты считают, что ситуация может выровняться после парламентских выборов и переформатирования правительства. Если нынешние расклады сохранятся, то пропрезидентская партия "Слуга народа" сможет сформировать Кабмин при минимальном количестве квот от других партий.

Политолог Михаил Басараб считает, что именно с ожиданиями выборов и связана тишина, которую соблюдает новый президент на внешнеполитическом фронте.

"Это его расчет, чтобы максимально удержать электоральный потенциал, который он смог мобилизовать во время президентской кампании", - объясняет эксперт.

Во время президентской гонки Зеленский избегал отвечать на принципиальные для большинства украинцев вопросы-маркеры, продолжает Басараб. Он смог объединить противников и сторонников ЕС и НАТО, а теперь отделывается общими фразами относительно российской агрессии.

Хилую и невнятную позицию президента реваншисты воспринимают как слабость и поощрение к действиям, возможность активации "пятой колонны" и появление пространства для маневра.

"В Кремле будут сейчас наслаждаться тем, как Киев начнет терять позиции во внешней политике и будут всем демонстрировать: "Мы же говорили, что Украина – это failed state". Для них идеальным вариантом является такой Зеленский, который не смог управлять страной, завалился, из-за чего и возникла дестабилизация", - добавляет Василий Филипчук.

Слабая позиция Зеленского, непонимание им геополитических реалий представляет угрозу для украинской государственности, считает Игорь Семиволос: "В команде Зеленского абсолютно нет тормозов они не имеют стратегического видения угроз, которые существуют в отношениях с Россией".