Украина хочет ускорить процесс обмена пленными по формуле всех на всех в районе военного конфликта на Донбассе.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц. Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Кучмы уличили боевиков на оккупированном Донбассе в подготовке "выборов".