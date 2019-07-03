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Канадское оружие для Украины: озвученые "хотелки" ВСУ и возможные проблемы
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Канадское оружие для Украины: озвученые "хотелки" ВСУ и возможные проблемы

среда, 03 июля 2019, 23:36
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Эксперты рассказали, какую технику Украине передаст Канада о чем договорился президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Речь может идти только о списанной канадской бронетехнике, потому как новое производство мы вряд ли потянем, а те деньги, которые выделяет Канада нам на помощь - это совсем не те средства. Поэтому, если дело дойдет до реализации проекта, нам будет поставлена бронетехника из наличия и та, которая выводится из боевого состава. В 2019, 2023, 2025 годах канадская армия будет перевооружаться, соответственно какая-то часть бронетехники уйдет на склады", - поделился военный эксперт Михаил Жирохов.

"Спектр передачи вооружения - от пистолета до самолета. Напомню, что в 2014 и 2018 годах Канада предлагала нам свои самолеты F-18. Не новые, но боеспособные. Вполне вероятно, что и эти самолеты попадут в этот перечень", - добавил военный эксперт Олег Жданов

Отметим, что вся бронетехника, которая попадет из Канады в Украину, в любом случае будет соответствовать стандартам НАТО. А это может стать для ВСУ серьезной проблемой.

"Эта бронетехника имеет вооружение НАТО. То есть те БТР, которые состоят на вооружении в армии Канады, имеют 25-мм пушки, боеприпасы 7,62 стандартов НАТО, а у нас этих боеприпасов нет. Если речь будет идти о поставках в количестве 200-400 единиц, то, вполне возможно, что канадские БТР будут перевооружаться нашими боевыми модулями, которые уже отработаны и установлены на БТР-3 и БТР-4, бронеавтомобили. Понятно, что новый двигатель, другая трансмиссия, запчасти - все это только добавит головной боли тыловикам. Но бронетранспортеры нам нужны, по крайней мере до тех пор, пока не будет налажено серийное производство БТР-3 и БТР-4", - пояснил Жирохов.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе".

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