"Похищение" бойцами ВСУ соратника Гиркина: появились новые подробности и фото

Боевики оккупированного Донбасса устроили панику из-за слухов о похищении бывшего начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

На странице так называемой ЛНР в сети написали, что операция по похищению очень сложная, потому в это не верят. Также эту ситуация объяснили попыткой вернуть Донбасс Украине, как автономную территорию. Боевики написали, что их власти якобы сами передали Цемаха на украинскую территорию, а уже в Украине сделали из этого новость о похищении.

Однако "депутат ДНР" и пособник оккупантов Крыма Евгений Тинянский считает слухи про Цемаха правдивыми. Он подчеркнул, что украинская сторона его насильно вывезла, возможно с помощью боевиков, на территорию Украины. Также Тинянский написал, что есть информация, что Цемах привлечен в качестве фигуранта криминального дела.

Напомним, Евгений Тинянский внесен в базу центра "Миротворец".

Другие же оккупанты утверждают, что Цемаха вывезли через КПП "Марьинка" в инвалидной коляске, а перед этим накачали психотропными веществами.

Как сообщал "Апостроф", российский журналист, поддерживающий сепаратистов, Роман Манекин заявил, что получил письмо с сообщением о похищении Цемаха, которого якобы вывезли через официальный пункт пропуска "Марьинка" по подложным документам на коляске под видом парализованного отца.