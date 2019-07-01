Боевики заговорили о "похищении" фигуранта дела о сбитом на Донбассе Boeing

Известный российский пропагандист, пособник боевиков ДНР Александр Коц заявил, что фигуранта дела о сбитом на Донбассе Boeing якобы похитили.

На это обратил внимание блогер Necro Mancer в Twitter.

‏Так, Коц утверждает, что якобы украинский спецназ похитил из Снежного Донецкой области, контролируемого боевиками, "бывшего начальника ПВО 1-й Славянской бригады Цемаха Владимира Борисовича".

Отмечается, что Цемах в момент крушения МН-17 находился в Снежном, откуда и стрелял "Бук". При этом Коц утверждает, что "похищенный" "был накачан психотропными веществами и вывезен в инвалидной коляске через пункт пропуска "Марьинка".

"Ходят слухи, что слухи про "похищение" Цемаха … вовсе и не слухи. А там - посмотрим, было ли похищение и было ли это похищением. Не зря же голландцы амнистию обещали за показания в суде", - подчеркнул Necro Mancer.

Как сообщал "Апостроф", голландское телевидение Nieuwsuur назвало фамилии новых подозреваемых в деле катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе.

В то же время пользователей интернета поразил цинизм боевиков ДНР в четвертую годовщину катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе, сбитого российским "Буком".