Пропагандистов боевиков взволновали слухи о похищении ВСУ соратника Гиркина

Российские пропагандисты заявляют о том, что бывший начальник ПВО так называемой ДНР Владимир Цемах, который может иметь отношение к сбитому Boeing MH17, был якобы похищен украинскими спецслужбами.

Об этом, в частности, пишет российский журналист, поддерживающий сепаратистов, Роман Манекин.

По его словам, он получил письмо с сообщением о похищении Цемаха, которого якобы вывезли через официальный пункт пропуска "Марьинка" по подложным документам на коляске под видом парализованного отца.

По некоторым данным, камеры на пункте пропуска зафиксировали Цемаха на коляске, "пограничникам" были предъявлены документы на отца и сына.

Также ранее о похищении заявлял известный российский пропагандист, пособник боевиков ДНР Александр Коц.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", голландское телевидение Nieuwsuur назвало фамилии новых подозреваемых в деле катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе.