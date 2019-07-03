RU  UA  EN

среда, 3 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июля

11:25
Дематюкация в Украине: появилась меткая карикатура на скандальный законопроект
11:22
​Как заставить украинскую экономику расти: в МВФ озвучили рецепт
11:21
Детскому саду нужна взрослая воспитательница: эксперт высказался в поддержку премьерства Тимошенко
11:18
Решение суда по постановлению НКРЭКУ не отменяет необходимости оплаты услуг "Укрэнерго" по старому тарифу - трейдеры
11:06
В Одессе произошло смертельное ЧП с 5-летней девочкой: фото
11:01
Проект Зеленского о снижении тарифов является популизмом перед выборами - ОПЗЖ
10:52
За Конституцию - не чокаясь: появились яркие фотожабы на Зеленского и русский реванш в Украине
10:47
Картинка, как из ада: в сети появилось видео затянутого дымом центра Киева
10:37
Лучшая биатлонистка мира попала в больницу: опубликовано фото
10:31
Птицефабрика "Авис" вошла в ТОП-50 самых инновационных компаний в агросекторе Украины
10:26
В Запорожье облили бензином и подожгли женщину: видео и данные о пострадавшей
10:24
Не "Слуга народа": СМИ узнали, что не так с нардепом Голубовым, который снова идет в Раду
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пропагандистов боевиков взволновали слухи о похищении ВСУ соратника Гиркина

среда, 03 июля 2019, 08:03
переглянути новину українською

Российские пропагандисты заявляют о том, что бывший начальник ПВО так называемой ДНР Владимир Цемах, который может иметь отношение к сбитому Boeing MH17, был якобы похищен украинскими спецслужбами.

Об этом, в частности, пишет российский журналист, поддерживающий сепаратистов, Роман Манекин.

По его словам, он получил письмо с сообщением о похищении Цемаха, которого якобы вывезли через официальный пункт пропуска "Марьинка" по подложным документам на коляске под видом парализованного отца.

По некоторым данным, камеры на пункте пропуска зафиксировали Цемаха на коляске, "пограничникам" были предъявлены документы на отца и сына.

Также ранее о похищении заявлял известный российский пропагандист, пособник боевиков ДНР Александр Коц.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", голландское телевидение Nieuwsuur назвало фамилии новых подозреваемых в деле катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: