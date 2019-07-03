Ровенскую область засыпало огромным градом: видео последствий непогоды

В Ровненской области прошел мощнейший град, который повредил крыши домов и автомобили.

Об этом сообщает ТСН.

По словам местных жителей, ледяные шары были размером с куриное яйцо. Некоторые градины взвесили и они оказались 35 граммов.

Непогода всего за одну минуту наделала много бед в селе Антоновка. Там град побил фонари, погнул металлочерепицу, изрешетили крыши и даже стены сельских хат. У одного из селян, Василия, в саду посбивало яблоки, в теплице – огурцы.

"Такого я не видел за 62 года своей жизни. Убытки должны 670 дворов. Это точно сотни тысяч гривен", - рассказал сельский председатель села Антоновка Николай Петрук.

В сельсовете таких денег нет, компенсацию людям пообещали дать в райгосадминистрации.

"Создан резервный фонд. Он неприкасаемый для таких случаев и составляет около двух миллионов", - рассказал председатель Владимирецкой райгосадминистрации Ярослав Березюк.

Когда люди получают компенсацию за разбитые этим градом двор, пока неизвестно. Ведь даже уведомить власти об убытках успели не все.

Как сообщал "Апостроф", мексиканский город Гвадалахара засыпало снегом, в стране по этой причине ввели чрезвычайное положение.