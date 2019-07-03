В Украине в разных областях выпал мощный град: опубликованы видео

Во вторник, 2 июля, в Украине наблюдалось ухудшение погодных условий: во многих областях страны прошли ливни и грозы, которые местами сопровождались крупным градом.

Соответствующие видео публикуют в социальных сетях.

В частности, один из пользователей опубликовал видео, снятое из салона автомобиля во время движения по трассе в Харьковской области.

Также в сети есть видео с градом из Александрийского района Кировоградской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 2 июля, на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган: многие улицы города затопило, а ветер обрушил множество деревьев.

Кроме того, 6 июня в Арцизе Одесской области прошел сильный дождь, который сопровождался градом необычной формы.