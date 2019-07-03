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На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Высохнут реки, упадет уровень грунтовых вод, исчезнет вода колодцах

Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра, специально для "Апострофа" среда, 3 июля 2019, 14:55
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Высохнут реки, упадет уровень грунтовых вод, исчезнет вода колодцах Фото: budport.com.ua

По меньшей мере 18 человек погибли и еще 13 считаются пропавшими без вести в результате наводнения в Иркутской области России. Эксперты называют причиной этого чрезвычайного происшествия сильные осадки. Пользователи соцсетей шутят - хорошо хоть, что весь лес предусмотрительно вырубили и вывезли в Китай.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко рассказал "Апострофу", что Украину ждет еще более страшная участь, если не прекратить бесконтрольную вырубку лесов.

В Иркутской области проводятся сплошные рубки леса. Леса там отданы китайцам, другим оккупантам. В Карпатах тоже огромные рубки, и происходят наводнения и другие негативные явления. Страны разные, но люди поступают одинаково - и природа за это мстит.

Ситуация в Украине катастрофическая - за последние 10 лет у нас было уничтожено площадь леса, равную Черновицкой области. Принято считать, что больше всего страдают Карпаты. Но мы работаем со спутниковыми снимками и видим - гораздо больше вырубают леса в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Причем это не браконьерские, а государственные, когда под видом санитарных рубок огромные массивы леса продаются за границу.

Есть другая сторона медали - из-за вырубки исчезают болота, маленькие лесные реки, колодцы усыхают, за неимением влаги происходит огромное усыхание сосновых лесов, а короеды и другие вредители их добивают - и это приводит к огромному уничтожению лесов. Это уже не лес, а пороховой склад – маленькая спичка или молния, и все это начинает гореть. На территории этих областей нет больших рек, как в Иркутской области РФ, поэтому быстрых катастроф не будет. Но это будет происходить систематически, и через 10 лет три области Украины окажутся в зоне экологического бедствия. Нельзя будет заниматься сельским хозяйством, а сосновые леса, которые занимают в тех областях 70-80% от общей площади, будут массово усыхать - возникнет замкнутый круг.

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Чтобы предотвратить такое страшное будущее, надо, чтобы Украина из главного экспортера леса в Европу стала наименее значимым. Леса занимают 17% площади нашей страны - это очень мало, в Европе - 24%. И мы продаем не только в Европу, но и в Китай - это преступление. Поэтому надо запретить вывозить лес и в десять раз уменьшить вырубку, а также делать новые насаждения.

Был закон "о кругляке-2". Верховная Рада его поддержала, у Гройсмана поддержали. А бывший президент Петр Порошенко, кум которого Юрий Луценко "крышует" вырубку лесов, ветировал этот закон. Если у нас мало леса, и он имеет такое огромное значение для климата, для сельского хозяйства, для отдыха, для воды - а его вырубают и вывозят, - разве это государственный подход? Разве Порошенко собрал экологов и лесников, чтобы послушать их мнения? Он слушал своих чиновников, которые ни хрена не понимают в лесном деле, и не подписал закон. Это преступление!

Теперь закон надо снова регистрировать в Верховной Раде и, как сделала Албания и еще 33 страны мира, запретить вырубку лесов. Это стратегическое направление. Но Верховная Рада этого не сделает, потому что там нет ни одного эколога.

В Европе нигде нет сплошных санитарных рубок леса. Надо их запретить. Если это санитарная рубка, то по определению вырубают больные, дуплистые, гнилые деревья - как они могут превратиться в деловую древесину?! Есть волшебник, который палочкой ее превращает? Значит, под видом санитарной рубки у нас вырубаются хорошие деревья. И 70% древесины, которая идет на продажу, - от санитарных рубок. Это все равно, что 90-летней женщине говорить, что она красавица, и получит первое место на конкурсе красоты.

Но все "крышуется" первыми лицами Украины. Все потуги ученых, экологов, журналистов наталкиваются на непонимание. Зеленский тоже ничего не слышит. Мы выступили с инициативой выполнить указ Ющенкои закрыть три "царские угодья" (охотничьи угодья, которые содержатспециальные егерские службы для организации охоты чиновников, - "Апостроф"), подчиненные президенту, которые 10 лет незаконно работают, и каждый год на них выделяют 282 миллиона гривен из госбюджета. И вот уже месяц прошел, а мы так ничего и не услышали. Я не питаю никаких иллюзий, что что-то изменится.

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