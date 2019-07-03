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В Беларуси наемник из ДНР сдался КГБ: что о нем известно

среда, 03 июля 2019, 16:37
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В Беларуси боевик из так называемой ДНР сдался местному КГБ.

Об этом сообщает tut.by.

Уточняется, что 44-летний белорус обвиняется в участии в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Обвиняемый — житель Бреста Вадим. Он окончил Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат. До того как уехать на Донбасс, работал на одном из предприятий Бреста. Также он трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения.

Его обвиняют в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы.

На юго-восток Украины Вадим приехал в 2015 году. На заседании 1 июля он пояснил суду, что "записался добровольцем по идейным соображениям". Его зачислили рядовым в штурмовой полк морской пехоты. Первое время занимал должность заместителя командира боевой машины, затем перевелся на гранатометчика.

Воевал под позывным "Ветерок". Он принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново Волновахского района Донецкой области. В 2017 году Вадим улетел в Сирию. По его словам, там он не воевал, а работал на нефтебазе. В Сирии обвиняемый провел два месяца — с 23 октября до 21 декабря. Затем вернулся в ДНР.

22 мая 2018 года брестчанина зачислили рядовым в батальон донецкой народной милиции на должность старшего стрелка. 1 августа его перевели в пулеметчики. За несколько лет участия в военном конфликте на юго-востоке Украины Вадим дважды был ранен: один раз в руку, второй — в ногу.

В конце 2018 года он уехал в Брест — якобы в отпуск.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ нанесли мощный смертельный удар по боевикам на Донбассе.

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