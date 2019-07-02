RU  UA  EN

вторник, 2 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

2 июля

22:24
Политолог заявил о попытке Саакашвили устроить "покушение" на самого себя
22:20
Скандал с украинской чемпионкой: появилась реакция главного спортсмена Украины
21:53
Всех на всех: у Кучмы сделали заявление по обмену пленными
21:30
Украинцы вышли на Майдан в Киеве из-за Клюева и Шария: видео, фото и подробности
21:05
Появились подробности смертельного ЧП с маленькой девочкой в Киеве
21:02
Нардепы заявили о службе кандидат от "Слуги народа" Куницкого в армии Израиля: фото
20:50
Новинский решил перерегистрировать "Смарт-Холдинг" в Мариуполь
20:48
Какие продукты в Украине оказались дороже, чем в Польше: сравнение цен
20:33
В Киеве пьяный неадекват устроил драку с "любовником" подруги: фото
20:33
Открути крышку ногой: звезды массово участвуют в новом необычном флешмобе
20:15
Названо число погибших на Донбассе военных медиков
20:03
Блогеры подтвердили российское гражданство кандидата в депутаты Соколова из "Слуги народа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Месть за медиков: ВСУ нанесли мощный смертельный удар по боевикам

вторник, 02 июля 2019, 07:35
переглянути новину українською

Украинские воины ВСУ на Донбассе отомстили за медиков и ликвидировали машину боевиков, где один из участников НЗФ сгорел и еще двое ранены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеран АТО и полицейский Олег Болдырев, который известен в соцсетях под псевдонимом Мартин Брест.

Он отметил, что в ответ на гибель военных медиков - старшего матроса Сергея Майбороды и сержанта Ирины Шевченко, украинцы нанесли удар по позициям боевиков.

"Бо так не бывает на свете, чтоб на шестой год войны можно было убить двух наших просто так, без ответки. Вот не бывает, пока у нас в армии - именно эти ребята, и хотя умом-то понимаешь, что сколько ты ни разводи сили та засоби на севере - все равно на юге пролетит ракета... но я таки дождался. Невідомі патріоти (я теперь уже не могу писать, кто именно, х*р тут поймешь с новой властью, мы все еще "наші хлопці" чи уже "военные преступники") тихонечко кинули ответку. Не там, где убили наших утром, не в том районе, но ООС - это маленькая война, где все всех знают, могут, умеют и попадают", - написал ветеран АТО.

Как сообщал "Апостроф", за субботу, 29 июня, в районе военного конфликта на Донбассе боевики больше тридцати раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего двое украинских военных получили ранения и травмы.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: