Месть за медиков: ВСУ нанесли мощный смертельный удар по боевикам

Украинские воины ВСУ на Донбассе отомстили за медиков и ликвидировали машину боевиков, где один из участников НЗФ сгорел и еще двое ранены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеран АТО и полицейский Олег Болдырев, который известен в соцсетях под псевдонимом Мартин Брест.

Он отметил, что в ответ на гибель военных медиков - старшего матроса Сергея Майбороды и сержанта Ирины Шевченко, украинцы нанесли удар по позициям боевиков.



"Бо так не бывает на свете, чтоб на шестой год войны можно было убить двух наших просто так, без ответки. Вот не бывает, пока у нас в армии - именно эти ребята, и хотя умом-то понимаешь, что сколько ты ни разводи сили та засоби на севере - все равно на юге пролетит ракета... но я таки дождался. Невідомі патріоти (я теперь уже не могу писать, кто именно, х*р тут поймешь с новой властью, мы все еще "наші хлопці" чи уже "военные преступники") тихонечко кинули ответку. Не там, где убили наших утром, не в том районе, но ООС - это маленькая война, где все всех знают, могут, умеют и попадают", - написал ветеран АТО.

Как сообщал "Апостроф", за субботу, 29 июня, в районе военного конфликта на Донбассе боевики больше тридцати раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего двое украинских военных получили ранения и травмы.