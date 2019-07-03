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В Раде сделали важный шаг к борьбе с педофилами в Украине: подробности

среда, 03 июля 2019, 18:09
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Профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроект о создании реестра педофилов.

Об этом сообщает народный депутат Мустафа Найем на странице в Facebook.

"Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в целом законопроект № 6607 о создании реестра лиц осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних и усиление ответственности за эти преступления", - написал он.

Отметим, что законопроект предполагает также введение добровольной химической кастрации.

Как сообщал "Апостроф", набирающую обороты в Украине индустрию детской порнографии достаточно сложно победить, поскольку бизнес оказывается очень прибыльным. По мнению экспертов, те, кто за ним стоит, никогда не откажутся от таких заработков и сделают все, чтобы уйти от наказания.

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