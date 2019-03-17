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Как украинцы зарабатывают на педофилии: озвучена страшная правда

воскресенье, 17 марта 2019, 16:14

Набирающую обороты в Украине индустрию детской порнографии достаточно сложно победить, поскольку бизнес оказывается очень прибыльным.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

По мнению экспертов, те, кто за ним стоит, никогда не откажутся от таких заработков и сделают все, чтобы уйти от наказания.

По словам руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергея Прокопенко, вся продукция выкладывается на специализированных анонимных сайтах .

"Те, кто ими пользуются, проходят сложную регистрацию и совершают предварительную оплату", – пояснил он.

"Эта сфера оценивается в миллиарды долларов. Авторы порнороликов получают до 1000 долларов за каждый. Причем часто расчеты происходят в криптовалюте. Конечно, непосредственным участникам съемок они платят меньше. Стоят за этим иностранцы, часто чеченцы, кавказцы", – рассказал глава ассоциации Troubleshooter Сергей Креймер.

По его словам, своих жертв авторы подыскивают среди неблагополучных семей, также в детских домах и интернатах.

"Давно не секрет, что к нам в интернаты даже организовывают туры для иностранных педофилов. Заманивают жертв и в соцсетях, чаще всего используют запрещенную у нас сеть "ВКонтакте". Потому что Facebook активно с этим борется, также как и Viber", – добавил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве задержали "поставщика" мальчиков педофилам.

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