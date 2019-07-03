В России заистерили из-за канадского оружия для Украины

В Министерстве иностранных дел России выразили опасение из-за включения Украины в список стран-импортеров канадского оружия.

Об этом сообщают УНН.

"В Москве положительно восприняли разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, завершившееся в конце июня этого года. После длительного промедления Украины сделан практический шаг по осуществлению принятых на саммите в" нормандском формате "в Берлине в октябре 2016 соответствующих договоренностей .. . контраст с декларируемым стремлением к прекращению войны в Донбассе выглядят и сделаны накануне президентом Зеленским заявления о включении Украины в список стран-импортеров канадской оружия, а также скорейшего заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортеров для нужд ВСУ", - заявили в российском МИДе.

Напомним, накануне власти Канады внесли Украину в список стран, в которые можно поставлять оружие.

"К сожалению, снова приходится констатировать, что западные партнеры Украины вместо того, чтобы сдержать и побудить ее к реализации достигнутых в Минске договоренностей, фактически подталкивают Киев к продолжению провальной политики прежнего режима Порошенко, который не скрывал планов силой решить" проблему Донбасса ", - пишет пресс-служба министерства РФ.

Как сообщал "Апостроф", сам факт поставки техники в Украину является важным сигналом для всего мира