В военном параде в Минске участвует подразделение РФ, воевавшее против Украины: фото

3 июля в параде войск Минского гарнизона, приуроченному ко Дню Республики 3 июля, примет участие подразделение войск РФ, которое воевало против украинских силовиков на Донбассе.

Как сообщает местная пресса, военные из РФ, которые принимают участие в параде, входят в состав 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии 1-й танковой армии ВС РФ.

Подразделения данного полка были сконцентрированы вдоль границы с Украиной в Ростовской области РФ, а некоторые из них были непосредственно зафиксированы на территории Донбасса. В частности, речь идет о подразделении 275-го САП.

В свое время сайт "Миротворец" сообщал, что российские военные в составе полка понесли потери на Донбассе. Так, здесь был ликвидирован лейтенант, уроженец Екатеринбурга.

Также было доказано, что военные 275-го самоходно-артиллерийского полка причастны к обстрелу Мариуполя 24 января 2015 года. Тогда погибли 29 граждан Украины, 92 были ранены.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в итальянской Генуе вынесли приговоры трем итальянским наемникам, которые воевали на Донбассе против Украины.