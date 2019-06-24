В Киеве произошел страшный инцидент с военным: подробности

В понедельник, 24 июня, в Киеве у станции метро "Гидропарк" в Днепре утонул мужчина.

Об этом сообщат издание "Информатор".

Страшный инцидент произошел на пляже "Венеция" около 11:50. Когда тело достали из воды, то, к сожалению, медикам оставалось лишь констатировали смерть.

"Личность мужчины установлена, при нем было удостоверение участника боевых действий. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Все подробности и причины инцидента выяснят правоохранители", - пишут в издании.

Как сообщал "Апостроф", с начала месяца по состоянию на 24 июня в столице на водоемах утонуло 23 человека. Всего в течение месяца было зафиксировано 36 случаев утопления, однако на счастье 13 человек удалось спасти.