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Под Киевом произошло смертельное ЧП со священником и его дочкой

вторник, 25 июня 2019, 13:49
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В Киевской области утонул священнослужитель вместе со своей дочкой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в селе Щербаки с 58-летним мужчиной 4-летней девочкой. Отца и младшую сестру увидел старший сын священника, когда пошел на их поиски. Парень начал звать на помощь, люди, которые отдыхали неподалеку, вызвали скорую помощь и из воды вытащили мужчину с дочкой уже без признаков жизни.

"На место происшествия работала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции, патрульной полиции и водолазы. Работники полиции выяснили, что священник вместе с женой и двумя детьми приехали на машине к затопленному карьеру, чтобы забрать старшего сына домой (парень отдыхал там с друзьями). В то время когда все собрали вещи, мужчина взял младшую дочь и пошел прогуляться. Через некоторое время их и нашел старший сын священнослужителя", - говорится в сообщении.

Устанавливаются причины смерти и выясняются свидетели и очевидцы происшествия.

Как сообщал "Апостроф", с начала месяца по состоянию на 24 июня в Киеве на водоемах утонуло 23 человека. Всего в течение месяца было зафиксировано 36 случаев утопления, однако на счастье 13 человек удалось спасти.

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