Отвод войск на Донбассе: в ОБСЕ показали фото покинутых позиций

По состоянию на 4 июля в районе Станицы Луганской (Луганская область) не осталось вооружения.

Об этом говорится в сообщении мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter. Как известно, здесь официально завершилось разведение сил украинской армии и пророссийских боевиков.

"Вооружения, ранее зафиксированного по обе стороны от линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской", – отмечают наблюдатели.

Также в ОБСЕ показали фотографии с беспилотника, которые доказывают, что позиции в районе города освобождены от техники и людей.

Напомним, что первый этап разведения сил на Донбассе начался 26 июня.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пользователи соцсетей выразили волну возмущения из-за недавнего видеообращения президента Владимира Зеленского по разведению сил в Станице Луганской Луганской области.