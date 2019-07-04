Появились скандальные подробности отравление детей в лагере в Коблево

В курортном поселке Коблево в лагере "Салют", где отравились дети, объявили карантин.

Об этом сообщает ТСН.

Количество детей с отравлением выросло с 16 до 24, еще 8 были госпитализированы в Николаевскую инфекционную больницу. Отмечают, что в районной Березанской уже не было мест.

"Симптомы острой кишечной инфекции, пищевой токсикоинфекции. Дети были госпитализированы, чтобы не было осложнений", - заявила главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

Медики предполагают, что новые пациенты отравились, когда и все другие. Впрочем, инфекция проявилась лишь накануне. Те же 16 дети, которых госпитализировали в понедельник, уже выздоравливают.

"Как только лаборатория даст ответа на причину заболевания, для уточнения диагноза, мы будем их выписывать – сегодня-завтра", – сказала инфекционист Березанской районной больницы Тамара Воронков.

После огласки – города начали разрывать соглашения с лагерем. Так, 114 детей из Каменец-Подольского 4 июля поехали домой. Такое решение принял горсовет.

Тем временем в лагере уже выявили ряд нарушений санитарных норм, но он и дальше работает. В Госпотребслужбе говорят, что не закрывают лагерь, потому как ждут результаты анализов, который должны быть завтра. Там отмечают, что целесообразно, чтобы дети, которые уже попали в зону вспышки, на протяжении семи инкубационных дней были вместе. Кроме того, лагерь частный, а потому закрыть его не просто.

"Я могу это сделать только через решение суда. Я должна иметь для этого обоснования – это анализы", - сказала начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в Николаевской области Лариса Бурденко.

Полиция по факту отравления детей открыла уголовное производство. В Госпотребслужба не сомневаются, что лагерь закроют. Новая смена не заедет, пока не устранят все выявленные нарушения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в школе Днепра из-за отравления детей решили приостановить учебный процесс.