Появились скандальные подробности отравление детей в лагере в Коблево

В курортном поселке Коблево в лагере "Салют", где отравились дети, объявили карантин.
Об этом сообщает ТСН.
Количество детей с отравлением выросло с 16 до 24, еще 8 были госпитализированы в Николаевскую инфекционную больницу. Отмечают, что в районной Березанской уже не было мест.
"Симптомы острой кишечной инфекции, пищевой токсикоинфекции. Дети были госпитализированы, чтобы не было осложнений", - заявила главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.
Медики предполагают, что новые пациенты отравились, когда и все другие. Впрочем, инфекция проявилась лишь накануне. Те же 16 дети, которых госпитализировали в понедельник, уже выздоравливают.
"Как только лаборатория даст ответа на причину заболевания, для уточнения диагноза, мы будем их выписывать – сегодня-завтра", – сказала инфекционист Березанской районной больницы Тамара Воронков.
Полиция по факту отравления детей открыла уголовное производство. В Госпотребслужба не сомневаются, что лагерь закроют. Новая смена не заедет, пока не устранят все выявленные нарушения.
Как сообщал "Апостроф", ранее в школе Днепра из-за отравления детей решили приостановить учебный процесс.