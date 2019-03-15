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Массовое отравление детей в Днепре: стали известны новые подробности

пятница, 15 марта 2019, 17:00

В школе Днепра из-за отравления детей решили приостановить учебный процесс.

Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

Из-за массового заболевания учеников школы №112 Днепра, до 22 марта она не будет работать. До тех пор должны быть готовы результаты лабораторных исследований причину заболевания 14 детей.

"Образовательный процесс приостановлен для учащихся 1-11 классов школы №112 и 2-3 классов школы №126, временно учатся в школе №112, пока в их заведении идет ремонт", - заявил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко.

По его словам, как выяснилось, из 14 детей, которые оказались в больнице, восемь питались в школе.

"Мы начали служебное расследование, и уже сегодня будет выдано несколько приказов для всех учебных заведений города. Во-первых, все пищеблоки должны стать режимными объектами, доступ к которым будут иметь только лица, задействованные в приготовлении пищи. Во-вторых, мы обяжем всех директоров школ еще раз проверить предприятия, в которых они закупают питьевую воду. Некоторые школы пользуются такими услугами. В-третьих, в ближайшее время все работники пищеблоков школ и детских садов в обязательном порядке должны пройти санитарные комиссии и подтвердить свои санитарные книжки", - отметил заместитель городского головы Днепра.

Он также пояснил, что о карантине речь не идет - дополнительные каникулы объявили на время проведения исследований. Также уже известно, что всех 14 госпитализированных детей в ближайшее время выпишут домой. У них нет осложнений, и дети уже практически здоровы.

Кроме этого врачи осмотрели 564 ребенка в школе №112. Лишь у двоих учеников отметили подозрение на острую кишечную инфекцию, сейчас они находятся дома под наблюдением семейных врачей.

Сейчас осуществляется комплекс мероприятий для выявления причин заболевания детей. Так, отобраны смывы с оборудования, спецодежды, рук персонала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний. Отобранная питьевая вода в школе, на пищеблоке, в столовой - на соответствие санитарным нормам и на вирусологические показатели. Будет исследована также биоматериал от больных и работников пищеблока, чтобы установить, не являются ли они носителями возбудителей инфекционных заболеваний. Проведен опрос больных в инфекционных стационарных отделениях с целью установить причины заболевания.

Выясняют ситуацию и специалисты Госпродпотребслужбы. "Были отобраны смывы из окружающей среды, питьевая и кипяченая вода, готовые блюда. По состоянию на 15 марта санитарно-эпидемиологическое расследование этого случая продолжается. Лабораторные исследования будут проводиться в течение пяти рабочих дней", - отметила главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Днепровского городского управления Держпродспоживслужбы в Днепропетровской области Наталья Горела.

В то же время в городском совете возмущены распространением некорректно изложенных данных, обнародовало Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области. Во многих СМИ появилась информация о якобы отравления более полутысячи школьников, напугало родителей по всей стране. Информация была изложена так, что могла восприниматься двояко. Мэр Днепра Борис Филатов обратился к Нацполиции с требованием о досудебном урегулировании, об опровержении этой информации и правильном ее изложении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в школе Запорожья произошло ЧП, много детей оказались в больнице.

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