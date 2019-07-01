В лагере под Николаевом произошло массовое отравление: десятки детей в больницах

В с. Коблево Николаевской области произошло массовое отравление детей в оздоровительном лагере.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Так, в понедельник, 1 июля, в медицинское учреждение с пищевым отравлением были доставлены 16 детей. Другим врачи оказывали помощь на территории заведения.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", - сказано в сообщении.

В настоящее время правоохранители опрашивают пострадавших и работников заведения, а также устанавливают поставщиков продуктов питания.

Как сообщал "Апостроф", ранее в школе Днепра из-за отравления детей решили приостановить учебный процесс.

Также сообщалось, что общее количество школьников, получивших отравление в школе под Житомиром, составляет 33 ребенка.

В начале мая во Львовской области в райцентре Золочев больше 50 военнослужащих попали в больницу с симптомами пищевого отравления, военная прокуратура приступила к расследованию причин происшествия.