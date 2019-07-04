Скандальный законопроект о матах: Богомолец получила емкий ответ от Леся Подервянского

Украинский писатель Лесь Подеревянский рассказал, как относится к идее депутатов Верховной Рады запретить использовать матерные слова для населения.

На свой странице в Facebook поэт четко дал понять, что не поддерживает идею нардепа Ольги Богомолец.

"Я категорически против проекта закона "О дематюкации", который предложила Ольга Богомолец. Х*й вам, а не закон!" - написал он.

Кроме того, он передал послание через журналиста Айдера Муждабаева.

"Здесь нужно запретить не слова, а предметы и действие — х...й, п...ду и е...ться. И все будет хорошо!". - отметил журналист в Twitter.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Супрун отреагировала на предложение народных депутатов запретить использование матерных слов.