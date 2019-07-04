Супрун пояснила, чем хорош мат и поделилась яркой фотожабой

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун отреагировала на предложение народных депутатов запретить использование матерных слов.

На своей странице в Facebook она написала положительные свойства мата и опубликовала фотожабу на эту тему.

По ее словам, брань, которая на направлена обидеть собеседника, полезна для здоровья.

"Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам", - указала Супрун.

Министр добавила, что в такие моменты человек чувствует облегчение.

"В этом случае наше возмущение новостями, боль при тренировке, травме, тревожность, удивление или испуг находят мгновенное и достаточно точное выражение, на что мозг реагирует выделением эндорфинов. Эти нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовлетворении. Слова на "б" или "с" не заменят качественной анестезии, но исследования показали эффективность ругательства в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога", - пишет она.

При этом Супрун призвала пользоваться матом "в самый нужный момент, а не разговаривать на нем постоянно".

В завершении она добавила, что искоренять нужно пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не лексику как таковую.

"А лучшая забота об украинском языке - это общаться и творить на нем, независимо от сферы деятельности, разрабатывать профессиональную лексику, переводить ресурсы и литературу, читать украинских авторов, а не законодательно регулировать то, что мы говорим", - резюмировала она.

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