В сети показали фото "многолюдного" Крыма в пик сезона

Пляжный сезон приближается к своему пику, а пляжи оккупированного Россией Крыма по-прежнему заполнены максимум на 50%.

Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщила блогер Roksolana Today & Крым, опубликовав соответствующие снимки популярных мест отдыха на украинском полуострове.

В частности, она показала фотографии из Ялты, где людей на улицах не видно вообще.

"Ялта. Тут июль, кстати. Высокий сезон! Задники выбирают авторы фото. Кочующие из Залесья балалайки-лапти", - подписала фотографии она.

Также блогер собрала несколько постановочных фотографий, сделанных крымскими фотографами. На них заметно, что пляжи на полуострове практически безлюдные.

"Поповка, Казантип-2019, такой теперь формат...", - пишет блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее крымские блогеры рассказали, что полуостров в оккупации Российской Федерацией находится в плачевном состоянии – мусор с улиц не убирается, пляжи огораживаются от людей, а самих туристов как минимум вполовину меньше от того количества, которые ездили на полуостров отдыхать до 2014 года.