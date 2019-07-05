Годовщина освобождения Славянска: фото, видео и ключевые факты

5 июля 2019 года исполняется ровно пять лет с дня освобождения Славянска и Краматорска от боевиков так называемой ДНР.

В сети публикуют фото и видео того времени.

3-4 июля 2014 года бойцы Вооруженных сил Украины взяли пригород Славянска, Николаевку, перерезав тем самым важнейшую трассу, по которой боевикам поступали подкрепления и оружие.

В ночь на 5 июля 2014 года боевики из банды Игоря Стрелкова-Гиркина оставили свои позиции и выехали из Славянска в Донецк. В тот же день бойцы ВСУ вошли в оставленный город. 5-6 июля был восстановлен контроль над Славянском, Краматорском, Константиновкой и Артемовском. Эти города Донбасса были освобождены от боевиков и вернулись к мирной жизни.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", один из боевиков, принимавших участие в захвате Славянска и Краматорска в 2014 году, рассказал о подготовке операции, а также признался, что местное население их не поддерживало.