"Коллега" Стрелкова по кличке "Махно" рассказал о захвате Славянска и пьяницах среди боевиков: видео

Один из боевиков, принимавших участие в захвате Славянска и Краматорска в 2014 году, рассказал о подготовке операции, а также признался, что местное население их не поддерживало.

Об этом боевик из Крыма, Илья Хохлов по кличке "Махно", рассказал в интервью для блога пропагандиста Юрия Котенка.

По его словам, за две недели до захвата Славянска в апреле 2014 года, боевик лично отправил в Славянск в разведку Игоря Безлера, позже ставшего известным как полевой командир боевиков в Горловке.

"Махно" (Хохлов Илья Юрьевич, Крым): в апреле 2014 с бойцами, 54 чел., мы зашли на т1, в Славянск, за 2 недели до этого я лично отправлял туда же в разведку Пархоменко ("Волк") и #Безлер'а ("Бес"), они готовили плацдарм. Заходили мы вместе с #Гиркин'ым https://t.co/tbpKxAVKvT pic.twitter.com/FpcWlzlfhe 27 марта 2019 г.

Также Хохлов говорит, что организаторы захвата рассчитывали на активную поддержку "20% населения", однако к ним присоединилось не более половины процента. При этом в основном это были "бомжи, пьяницы и безработные".

"Для меня это был шок", – признается "Махно".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) пожаловался на наличие материальных проблем, в связи с чем, вынужден продать свою медаль за аннексию Крыма.