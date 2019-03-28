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"Коллега" Стрелкова по кличке "Махно" рассказал о захвате Славянска и пьяницах среди боевиков: видео

четверг, 28 марта 2019, 03:41

Один из боевиков, принимавших участие в захвате Славянска и Краматорска в 2014 году, рассказал о подготовке операции, а также признался, что местное население их не поддерживало.

Об этом боевик из Крыма, Илья Хохлов по кличке "Махно", рассказал в интервью для блога пропагандиста Юрия Котенка.

По его словам, за две недели до захвата Славянска в апреле 2014 года, боевик лично отправил в Славянск в разведку Игоря Безлера, позже ставшего известным как полевой командир боевиков в Горловке.

Также Хохлов говорит, что организаторы захвата рассчитывали на активную поддержку "20% населения", однако к ним присоединилось не более половины процента. При этом в основном это были "бомжи, пьяницы и безработные".

"Для меня это был шок", – признается "Махно".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) пожаловался на наличие материальных проблем, в связи с чем, вынужден продать свою медаль за аннексию Крыма.

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