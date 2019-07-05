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Известный журналист раскрыл важные детали поставки из Канады бронетехники для ВСУ: фото

пятница, 05 июля 2019, 09:32
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Запланированные поставки военной бронетехники из Канады могут серьезно помочь ВСУ в боевых действиях на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, канадские бронеавтомобили типа AVGP Cougar способны восполнить недостаток огневой мощи войск ООС в условиях запрета крупных калибров Минскими соглашениями.

"В случае продажи по остаточной стоимости, наибольший интерес для нас представляют поставки пушечной модификации "Кугар" с 76 мм пушкой. Калибр, разрешенный по Минским соглашениям, на отличной мобильной платформе, точное и эффективное орудие для поражения целей на 1000-1500 метров. Причем в отличие от 23-30 мм орудий, применяемых нашей пехотой, точность 76 мм орудия сочетается с большим осколочно-фугасным воздействием по цели, и полностью отвечает задачам поражения дерево-земляных огневых и наблюдательных точек ВС РФ. То, что наиболее востребовано в пехоте на Донбассе. Ну нельзя же по каждой огневой точке птуры кидать. Башенное 76 мм оружие позволяет быстро поражать маневрирующие цели. Для реалий локальной войны на Донбассе - это оптимально", – пишет Бутусов.

В то же время журналист отметил, что новую технику нужно будет закупать как с запасными деталями, так и с боеприпасами для нее.

Напомним, подробнее о планирующихся поставках читайте в материале "Апострофа": Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе.

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