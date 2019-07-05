Какая судьба ждет скандальный сериал "Сваты": Зеленского поставили перед выбором

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал украинского лидера Владимира Зеленского не допустить показа сериала "Сваты" на отечественном ТВ.

Об этом он сказал в видеообращении к президенту. Ильенко напомнил, что по решению суда сериал вернулся на экраны телеканала "1+1".

Как известно, в 2017 году российского актера Федора Добронравова внесли в "черный список" в Украине и запретили сериал к показу в стране.

"Я глубоко убежден, что вопрос "Сватов" выходит за пределы юридического аспекта, оно лежит в плоскости моральной и политической", – заявил Ильенко.

Он считает, что именно президент может решить данный вопрос.

"Я считаю, что именно вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для Вас является приоритетом-возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", - заявил Ильенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что суд озвучил окончательное решение в скандале с запретом сериала "Сваты".