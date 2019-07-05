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Любитель котиков по кличке "Узбек": в сети показали фото ликвидированного ВСУ наемника из России

пятница, 05 июля 2019, 03:37
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В среду, 3 июля на Донбассе был ликвидирован очередной наемник российско-оккупационных войск – Ходжиакбар Шарипов из Томска (РФ), который известен участием в фотоконкурсе боевиков.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав фотографии наемника и косвенные свидетельства его смерти.

Так, среди доказательств ликвидации Шарипова – посты из социальной сети ВКонтакте его знакомых и сообщества боевиков "Музей воинской доблести Донбасса".

Также был опубликован известный снимок боевика 2015 года – на нем он позирует с котенком.

"Груз 200 от 03.07.19 - Шарипов "Узбек" Ходжиакбар из Томска/Навои. "Восток" 1 АК (формирование, в котором боевик воевал на территории Украины – "Апостроф")", - сообщил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры сообщили про очередного ликвидированного на Донбассе боевика Кана Евгения Владимировича по прозвищу "Бармен", родом из Казахстана.

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