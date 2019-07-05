Россиянка устроила расистский скандал в самолете из Лас-Вегаса: опубликовано фото

Темнокожая женщина – пассажирка самолета из Лас-Вегаса пожаловалась на россиянку, которая отказалась сидеть рядом с ней из-за ее цвета кожи.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на комментарий женщины.

Темнокожая девушка по имени Тиарра летела рейсом авиакомпании Spirit Airlines из Лас-Вегаса в Чикаго. Рядом с ее местом находилась светлокожая россиянка.

"Эта женщина запретила мне садиться рядом с ней. Она настолько этого не хотела, что ссорилась с бортпроводниками. К счастью, на рейсе были светлокожие люди, которые согласились поменяться со мной местом, чтобы сидеть рядом с ней. На это она с удовольствием согласилась… Я была так унижена и оскорблена ", — вспоминает Тиарра.

Также женщина уточнила, что россиянка извинялась перед ней, заявив, что не рассчитывала уступать место никому.

"Тем не менее, она с удовольствием посадила рядом с собой молодого белого студента. Как только мы приземлились, она немедленно побежала жаловаться стюардессам на то, что ее новый попутчик весь полет называл ее расисткой", — добавила она.

Пользователи соцсетей призвали авиакомпанию Spirit Airlines разобраться в происшествии, однако там комментировать инцидент отказались, отметив, что изучат ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", весной в сети появилось видео с российскими туристками в Израиле, которые по сирене не встали и не отдали дань тысячам погибшим израильтян в результате боевых действий и терактов в стране.