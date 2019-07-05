Юмористы "Дизель шоу" яркими фотожабами высмеяли выборы в Раду

На странице юмористической студии "Дизель Шоу" опубликовали фотожабы на кандидатов в народные депутаты Украины.

Так, в роли потенциальных нардепов авторы изображений представили артистов "Дизель Шоу" и придумали им смешные лозунги. Примечательно, что баннеры выполнены в стилистике известных политических сил.

"Шок! Сенсация! Эксклюзив! Актеры "Дизель Шоу" НЕ идут в политику! Каждый час в сети появляются сообщения - еще одна украинская звезда стала кандидатом в депутаты. Скоро и праздник-то некому будет провести и на площади спеть.

Но останемся мы - ваши самые любимые и смешные "Дизеля". Над политикой мы любим с вами по-народному посмеяться. Изучили билборды - один оригинальнее другого - грех не пошутить", - говорится в сообщении студии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали причину.