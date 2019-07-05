Зеленский на Ниагарском водопаде: сколько стоит такой отдых

Стала известна стоимость экскурсии на Ниагарский водопад, которую посетил президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Канаде.

Об этом сообщает Get your guid.

Так, официальный 20-минутный круиз в канадском Ниагара-Фолс проводят на борту Voyage to the Falls. Чтобы посмотреть вблизи на Ниагарский водопад следует купить билет. К примеру, на 7 июля, цена экскурсии для одного взрослого человека стоит 662 доллара.

Достопримечательности показывают на борту лодки, которая подплывает к самому водопаду. Чтобы туристы не намокли, им выдают специальные дождевики красного цвета. Они входят в стоимость билета. Именно в таком "наряде" Зеленский сделал фото, когда приехал с визитом в Канаду.

На своей странице глава государства подтвердил, что в конце визита удалось немного побыть человеком. Имея ввиду, что ему удалось отдохнуть от официальных встреч и расслабится.

Как сообщал "Апостроф", пользователи украинского сегмента Facebook бурно обсуждают фотографию президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой и главой Офиса президента Андреем Богданом у Ниагарского водопада на границе США и Канады.