​Купите ему глобус: в сети потроллили Зеленского, запустив смешной фейк

В сети появился смешной фейк на президента Украины Владимира Зеленского, который якобы прибыл в Ужгород.

Соответствующую новость публикует Le Ша́ркань в Facebook.

В ней сказано, что Зеленский, прибыв якобы в Ужгород, указал, что город граничит со Словенией.

Под фейком сразу же появились смешные комментарии пользователей.

"Ужгород не граничит со Словенией", "Уже граничит!", "Подытожим географические открытия за последние дни: после триумфального визита в Канаду, множество продуктивных встреч в столице края Торонто, президент, в плотном графике, посещает вторых, после столицы Мукачево, город в самой восточной в стране Ужгородской области, для согласования дальнейшей деятельности и приграничного сотрудничества с соседней Словенией", "Господи, И ему нельзя ничего говорить, человек, не ориентируется в пространстве. Это диагноз. Нужна помощь специалистов", "Да купите ему глобус", - шутят комментаторы.

Известный поет Александр Ирванец даже посвятил юмористический стих Зеленскому и его "познаниям" географии.

Как сообщал "Апостроф", в пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады – Торонто.