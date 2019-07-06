С костром и гаданиями: в Киеве ярко празднуют Ивана Купала, появились фото

Вечером 6 июля в Киеве ярко и весело отметили праздник Ивана Купала в этнопарке "Мамаева Слобода".

Об этом сообщает "24 канал".

Мероприятие началось с кривого танца – это традиционный хоровод под сопровождение обрядовых песен. На центральной площади парка специально к этому празднику подготовили традиционный большой костер. Ранее по традиции его должны были перепрыгивать пары, чтобы проверить прочность отношений. К слову, в наши дни этого тоже придерживаются, но скорее ради забавы и развлечения.

Также киевляне и гости столицы в "Мамаевой Слободе", как традиционно и принято в этот вечер, плели венки из полевых цветов. Считается, что в эту ночь травы приобретают целебные свойства. А в лесу, по легенде, можно даже найти магический цветок папоротника.

Также в этот вечер принято гадать, говорят, что эта магическая ночь создана для того, чтобы приоткрыть тайну будущего. Самое распространенное гадание - плетеный венок опустить в реку или озеро.

"Если веночек поплыл и далеко поплыл, то, пожалуй, где-то далеко замуж пойдет. Если к берегу пристал, в этом году будет сидеть дома. Если утонул, не дай Бог, то надо остерегаться и следить за здоровьем", – рассказала фольклористка парка "Мамаева Слобода" Юлия Кулиненко.

Ивана Купала - это своеобразный гибрид языческого праздника в честь божества плодородия Купала, и религиозного – в память об Иоанне Крестителе. Купаловский день и ночь гуляниями славяне отмечают с 6 на 7 июля.

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