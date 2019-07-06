Ивана Купала: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

В ночь с 6 на 7 июля отмечается один из самых мистических праздников - Ивана Купала. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

Праздник Ивана Купала, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля, имеет языческие корни. Считается, что этот день начали отмечать еще при Киевской Руси в 988 году. Посвящалось празднование летнему солнцестоянию и расцвету природы. Раньше Ивана Купала праздновали в самую короткую ночь в году - 24 июня, но после перехода на Григорианский календарь дата переместилась на 7 июля.

Это торжество всегда считалось магическим. Считалось, что в это время духи природы открыто общаются с людьми. Именно поэтому в ночь на Купала было принято проводить различные обряды, связанные с природными источниками воды и огня.

По поверьям, в этот день также нужно было прыгать через костры, проводить обряды гадания, искать цветы папоротника, загадывать желания и плести венки из полевых трав. Все это было направлено на привлечение благополучия и охрану от злых сил. Многие из этих традиций настолько прижились в обществе, что продолжаются и в наши дни, хоть люди и стали гораздо меньше верить в магию и духов.

Ранее мы рассказали, что можно и нельзя делать в ночь на Ивана Купала:

Ивана Купала 2019: поздравления в стихах и прозе

***

Кружится вихрь в хороводе,

Веселью место, играм - час.

Мы вас всех дружно поздравляем,

Желаем счастья каждый час!



Иван Купала, неси блага,

Пусть будет мир нам и покой.

Пусть лета будет нам не мало,

Пусть дружно встретится с зимой!

***

***

Венки девчонки заплетают,

Травы приятно благоухают,

Костер огромный разгорается -

Наш праздник начинается!



На Ивана, на Купала

Ждут всех разные забавы:

До заката искупайся,

И водичкой обливайся.



Желаем радости и счастья море,

Пусть вода смоет все горе,

А огонь очистит путь,

Ты счастливым самым будь!

***

Пришел Иван Купала день -

На реку все, кому не лень.

Там хороводы и костры,

Надежды, тайные мечты.



С прекрасным праздником, друзья!

Сегодня нам грустить нельзя.

А лучше уж венок сплести

И с ним любовь свою найти!

***

***

На Ивана, на Купала

Я веночек свой пускала,

Чтобы суженый пришел,

И меня скорей нашел.



Вас, подружки, поздравляю,

Женихов и вам желаю,

Все красивых, молодых,

Да в костюмах дорогих.



Чтобы вас всегда любили,

На руках бы вас носили,

И богаты были тоже,

На артистов все похожи!

***

***

На Ивана, на Купалу,

Чтоб душа тоски не знала,

Ароматных трав нарви,

Разожги костер любви.

***

Собираем мы цветы

И в букеты заплетаем,

Сложим вместе все мечты

И желанье загадаем.



Пустим по воде венок,

Пусть судьба найдет дорогу.

Каждый новый колосок,

Нам подарит силы много.

***

***

На праздник Ивана Купала пожелать хочу счастливой жизни и блага в доме, добрых надежд и светлой любви, великой радости и верной удачи, крепкого здоровья и хороших людей на пути, высокого достатка и несомненного везения.

***

В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.

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***

Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый - самый яркий огонек надежды и пусть он приведет тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.

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В праздник Ивана Купала желаю, чтобы судьба неудачи и тоски не знала, чтобы с каждым днем здоровье крепчало, чтобы сердце лишь радость и добро излучало. Пусть все же удастся найти заветный цвет папоротника, который исполнит твою заветную мечту.

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