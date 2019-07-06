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Ивана Купала: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

суббота, 06 июля 2019, 18:18
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Фото: go-od.in.ua

В ночь с 6 на 7 июля отмечается один из самых мистических праздников - Ивана Купала. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

Праздник Ивана Купала, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля, имеет языческие корни. Считается, что этот день начали отмечать еще при Киевской Руси в 988 году. Посвящалось празднование летнему солнцестоянию и расцвету природы. Раньше Ивана Купала праздновали в самую короткую ночь в году - 24 июня, но после перехода на Григорианский календарь дата переместилась на 7 июля.

Это торжество всегда считалось магическим. Считалось, что в это время духи природы открыто общаются с людьми. Именно поэтому в ночь на Купала было принято проводить различные обряды, связанные с природными источниками воды и огня.

По поверьям, в этот день также нужно было прыгать через костры, проводить обряды гадания, искать цветы папоротника, загадывать желания и плести венки из полевых трав. Все это было направлено на привлечение благополучия и охрану от злых сил. Многие из этих традиций настолько прижились в обществе, что продолжаются и в наши дни, хоть люди и стали гораздо меньше верить в магию и духов.

Ранее мы рассказали, что можно и нельзя делать в ночь на Ивана Купала:

Ивана Купала 2019: поздравления в стихах и прозе

***

Кружится вихрь в хороводе,
Веселью место, играм - час.
Мы вас всех дружно поздравляем,
Желаем счастья каждый час!

Иван Купала, неси блага,
Пусть будет мир нам и покой.
Пусть лета будет нам не мало,
Пусть дружно встретится с зимой!

***

***

Венки девчонки заплетают,
Травы приятно благоухают,
Костер огромный разгорается -
Наш праздник начинается!

На Ивана, на Купала
Ждут всех разные забавы:
До заката искупайся,
И водичкой обливайся.

Желаем радости и счастья море,
Пусть вода смоет все горе,
А огонь очистит путь,
Ты счастливым самым будь!

***

Пришел Иван Купала день -
На реку все, кому не лень.
Там хороводы и костры,
Надежды, тайные мечты.

С прекрасным праздником, друзья!
Сегодня нам грустить нельзя.
А лучше уж венок сплести
И с ним любовь свою найти!

***

***

На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.

Вас, подружки, поздравляю,
Женихов и вам желаю,
Все красивых, молодых,
Да в костюмах дорогих.

Чтобы вас всегда любили,
На руках бы вас носили,
И богаты были тоже,
На артистов все похожи!

***

***

На Ивана, на Купалу,
Чтоб душа тоски не знала,
Ароматных трав нарви,
Разожги костер любви.

***

Собираем мы цветы
И в букеты заплетаем,
Сложим вместе все мечты
И желанье загадаем.

Пустим по воде венок,
Пусть судьба найдет дорогу.
Каждый новый колосок,
Нам подарит силы много.

***

***

На праздник Ивана Купала пожелать хочу счастливой жизни и блага в доме, добрых надежд и светлой любви, великой радости и верной удачи, крепкого здоровья и хороших людей на пути, высокого достатка и несомненного везения.

***

В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.

***

***

Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый - самый яркий огонек надежды и пусть он приведет тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.

***

В праздник Ивана Купала желаю, чтобы судьба неудачи и тоски не знала, чтобы с каждым днем здоровье крепчало, чтобы сердце лишь радость и добро излучало. Пусть все же удастся найти заветный цвет папоротника, который исполнит твою заветную мечту.

***

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