Ивана Купала: что можно и нельзя делать, правила и традиции

В ночь с 6 на 7 июля отмечается знаменитый праздник - Ивана Купала. Для многих это очень важное и таинственное торжество, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в этот день.

Популярный народный праздник Ивана Купала, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля, имеет языческие корни. Считается, что этот день начали отмечать еще при Киевской Руси в 988 году. Посвящалось празднование летнему солнцестоянию и расцвету природы. Раньше Ивана Купала праздновали в самую короткую ночь в году - 24 июня, но после перехода на Григорианский календарь дата переместилась на 7 июля.

Это торжество всегда считалось магическим. Считалось, что в это время духи природы открыто общаются с людьми. Именно поэтому в ночь на Купала было принято проводить различные обряды, связанные с природными источниками воды и огня.

По поверьям, в этот день также нужно было прыгать через костры, проводить обряды гадания, искать цветы папоротника, загадывать желания и плести венки из полевых трав. Все это было направлено на привлечение благополучия и охрану от злых сил. Многие из этих традиций настолько прижились в обществе, что продолжаются и в наши дни, хоть люди и стали гораздо меньше верить в магию и духов.

Что можно и нужно делать на Ивана Купала

Молодым парам следует перепрыгнуть через костер, чтобы привлечь в дом достаток;

Также прыгать через огонь можно, чтобы очистить свою душу и тело от негативной энергии;

Для очищения можно искупаться в водоеме;

Девушкам стоит сплести и опустить на воду венок со свечой в середине. Если венок утонет - любимый вас разлюбил, пристал к берегу - свадьбы ждать еще минимум год. Чем дольше плывет венок, тем счастливее и удачливее в любви будет девушка. Чем дольше горит свеча, тем более долгую жизнь она обещает.

Чего нельзя делать

Раньше считалось, что в эту ночь нельзя спать, ведь просыпается вся лесная нечисть;

Женщинам стоит сначала побывать у костра, и только потом идти на празднование. По поверью, этого действа избегают только ведьмы;

Нельзя ничего одалживать и продавать, особенно членам семьи;

Беременным женщинам, пожилым людям и детям в это ночь стоит держаться подальше от воды.

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