Грозы и 8 градусов тепла: синоптики огорчили украинцев прогнозом на неделю

В Украинском гидрометцентре озвучили прогноз погоды на неделю - в большинстве областей страны ожидаются осадки, в некоторых регионах температура ночью будет на уровне 8-10 градусов тепла.

Так, в понедельник, 8 июля, грозы прогнозируются на юге, востоке и западе Украины. Температура воздуха составит в среднем +14+18 градусов ночью, +22+24 днем.

9 июля осадки накроют западные области Украины, во Львовской и Сумской областях ночью столбики термометров покажут только +8+10 градусов.

10 июля грозы будут на всей территории страны. Температура воздуха сохранится на том же уровне.

11 июля прогнозируются дожди по всей Украине.

В пятницу, 12 июля, будет дождить, солнце появится только в Закарпатской области.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня, в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.