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Жестокое убийство девочки под Днепром: новые подробности

воскресенье, 07 июля 2019, 10:55
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Причиной смерти убитой под Днепром 13-летней девочки Инны Дубик стало удушение.

Об этом сообщает УНН.

Так, на теле погибшей обнаружены следы характерные для удушения. Сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза, которая окончательно определит причину смерти.

Напомним, в субботу, 6 июля, был задержан дважды ранее судимый, 1995 г.р., который указал место, где он изнасиловал и убил девочку. В указанном им месте был обнаружен труп ребенка.

Отметим, что ребенка считали без вести пропавшим последние две недели. Так, 23 июня она вышла днем из дома и не вернулась.

Как сообщалось, ранее появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки под Днепром.

Об увеличении случаев насилия над детьми в Украине читайте в материале "Апострофа": Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей.

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