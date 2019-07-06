Мокрая ночь на Ивана Купала: синоптики предупредили о сюрпризах погоды

В первые выходные июля в Украине установилась умеренная погода. В ночь на Ивана Купала во многих регионах ожидаются дожди. Какой будет погода в первые выходные второго месяца лета, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 6 июля, на большинстве территории страны днем будет сухая погода. Дожди с грозами ожидаются только в восточных и южных областях кроме Николаевской и Одесской.

Температура воздуха составит от 22 до 25 градусов тепла на западе, севере, востоке и в центре. В южных регионах и Крыму ожидается +25-28.

В ночь на Ивана Купала будет идти дождь с грозой на западе. Грозовой фронт также зацепит часть центральных областей (Винницкую и Черкасскую). На остальной территории ночь будет сухой. Столбики термометров на большинстве территории покажут +12-15. Теплее будет в Закарпатской области (+14-16) и на юге страны (+16-19).

Днем 7 июля дожди с грозами ожидаются в западных, северных и части центральных областей. На востоке и юге будет безоблачная погода.

На западе солнышко прогреет воздух до 23-26 градусов с отметкой "плюс". В северных и восточных областях ожидается +25-27. В центре страны будет 27-29 градусов тепла, а на юге столбики термометров покажут +29-31.

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В понедельник, 8 июля, грозовой фронт уйдет на восток. Днем на западе и севере будет сухо, а дожди с грозами будут в центральных, восточных и южных областях. Однако ночью дождь ожидается по всей стране.

Немного похолодает в западных и северных областях - там ожидается +21-24. В центре будет +22-25. А теплее всего в этот день будет на юге - от 26 до 28 градусов выше нуля.

Ночь также самой холодной будет на западе (+11-13). На пару градусов теплее будет в северных областях, а теплая ночь ожидается на востоке, в центре и на юге Украины - от 16 до 20 градусов тепла.

Во вторник, 9 июля, небо затянет дождевыми тучами по всей стране, кроме восточных областей.

Температура воздуха опустится на пару градусов по всей Украине.

Потепление, по словам синоптиков, будет не ранее следующих выходных.